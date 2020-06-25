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Как сдать ВНО: В УЦОКО дали разъяснения к заданиям теста

Фото с открытых источников

Сейчас видео с объяснениями доступны из четырех предметов

Украинский центр оценивания качества образования подготовил для участников ВНО видеоинструкции из популярных предметов, которые имеют целью помочь выпускникам удачно написать тест. Об этом говорится на сайте УЦОКО.

Как отмечается, так называемые видеоуроки Украинский центр создал совместно с общественной организацией "Освитория" на основе и задач нынешнего пробного тестирования. 

В частности, в видеозаписях эксперты детально разбирают каждое задание и дают развернутые пояснения к ним. Кроме этого, сотрудники центра делятся советами, как успешно сдать ВНО в 2020 году.

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К слову, сейчас на YouTube-канале iLearn доступны видеоинструкции по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике и английскому языку.

Однако, эксперты планируют дополнительно записать объяснения и по другим предметам. 

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Напомним, в четверг, 25 июня, в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО), которая началась тестированием по математике.

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