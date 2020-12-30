Как правильно загадать желание на Новый год, чтобы оно обязательно сбылось

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Помешать осуществлению мечты на психологическом уровне может даже обида на кого-то

В новогоднюю ночь принято загадывать желания. И чтобы задуманное сбылось, важно делать это правильно - выбирать самые сокровенные потребности и правильно их формулировать. Специалисты рассказали, как правильно задумать и отправить посыл, передает "Сегодня".

По словам психотерапевта Ирины Манохи, чем больше вы мечтаете, тем больше ваша картинка визуализируется. И важно понимать, что вы хотите получить, и как этого достичь.

Как правильно загадывать желания

Часто при загадывании желания его пишут на бумаге, сжигают, бросают в бокал, а потом выпивают. Специалисты утверждают, что этот ритуал может дать хорошую энергетику.

При этом важно конкретно формулировать свои желания. Например, если вы хотите достичь счастья или богатства, подумайте, что сделает вас счастливым и какая сумма вам нужна. Например, "Я хочу выйти замуж/жениться", "Хочу купить квартиру/машину", "Хочу закрыть кредитку до конца года".

В свою очередь, психолог Елена Рыхальская говорит, что, когда у вас есть мечта, тогда каждый день вы будете что-то делать для ее осуществления.

"Если это касается нового авто, то недостаточно лишь откладывать определенные суммы, следует узнавать как можно больше информации о нем", - отметила она.

Что может помешать желанию воплотиться в реальность

"Помешать осуществлению мечты на психологическом уровне может даже обида на кого-то - надо прощать", - добавила психолог, ведь обида блокирует положительную энергию.

Эксперты говорят, что у людей, находящихся в плохом, оскорбительном настроении, мечты не исполняются.

И главное, не ставить точной даты для осуществления мечты. Это подойдет только для конкретных шагов в ее достижении.

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