Как по Оруэллу: Субсидия – это унижение достоинства, а воровство – это достоинство? – Егорова о заявлениях Витренко

Снежана Егорова Скриншот из видео

Фантасмагория стала реальностью, говорит телеведущая

Описанные события в романе Джорджа Оруэлла "1984", которые казались фантасмагорией, сейчас стали реальностью для украинцев: оказывается, что субсидия – это унижение достоинства, а воровство – это достоинство.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все – украинцы" на телеканале ZIK заявила актриса, телеведущая Снежана Егорова, комментируя заявление исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко о том, что субсидии пагубно влияют на человеческую психику.

Снежана Егорова отметила, что после таких слов Юрий Витренко присоединился к условному "пантеону" таких деятелей, как народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, которая, как напомнила гостя ток-шоу, известна по своим заявлениям о "некачественных детях", рождающихся у безработных.

Телеведущая отметила, что после таких заявлений она переслушала аудиокнигу – роман-антиутопию Джорджа Оруэлла "1984".

"Обновила в памяти все то, что мне казалось когда-то фантасмагорией. Оказывается, это стало нашей реальностью, где сказано, что война - это мир, где сказано, что рабство - это свобода. И, в принципе, сейчас оказывается, что субсидия – это унижение достоинства, а воровство - это достоинство. Мы видим активных продолжателей этой версии, теории, людей, которые сейчас нашим детям показывают пример, как нужно дальше обращаться со стариками – их нужно уничтожать, обращаться с женщинами одинокими и детьми – их нужно выбрасывать на помойку", – констатировала Снежана Егорова.

Следует отметить, что 28 января Верховная Рада Украины снова не смогла назначить новым министром энергетики и первым вице-премьер-министром Украины Юрия Витренко. Соответствующее решение поддержали лишь 204 нардепа из 226 необходимых.

Напомним, в декабре 2020 года ВРУ также не проголосовала за назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики и первого вице-премьер-министра Украины.

Заметим, в декларации Витренко указал, что его семья владеет пятью квартирами, четыре из которых в столице, а еще одна – за рубежом. В частности, чиновник имеет в собственности 124-метровую квартиру в Киеве, которую он купил в текущем году. Самый большой блок в декларации Витренко – это зарплата и накопления. В прошлом году в "Укрнафте" он получил гонорар в 1,4 млн грн, а за девять дней работы в Минэнергетики на должности и. о. министра чиновник заработал 15 759 гривен.