Как обращаться с коллекторами и есть ли угроза стать бездомным из-за коммунальных долгов, – объяснение юриста

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Валерий Нечитайло советует не общаться с работниками коллекторских фирм

Деятельность коллекторских фирм в Украине до сих пор не урегулирована на законодательном уровне, поэтому многие их действия в отношении граждан являются незаконными.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил юрист Валерий Нечитайло.

Юрист отметил, что работники коллекторских фирм имеют двоякий статус, ведь с одной стороны, есть закон о предпринимательской деятельности, но с другой стороны, они не имеют определенных лицензий, поэтому отдельные их действия в отношении граждан являются незаконными, а ВРУ до сих пор не приняла законопроекты, которые регулировали бы их деятельность. Валерий Нечитайло говорит, что коллекторы – это "серые" предприниматели.

Валерий Нечитайло отметил, что только исполнительная служба после соответствующего решения суда имеет право взыскивать долги с должника, то есть выполнять те функции, которые пытаются взять на себя коллекторы. Такие действия коллекторских фирм являются незаконными, и за подобное за рубежом предусмотрена ответственность. Он советует не общаться с коллекторами, поскольку общаться с ними в правовом поле невозможно. А если человек поднял трубку и рядом нет юриста, который помог бы в этом вопросе, должен спокойно объяснить, что, если у коллекторов есть какие-то вопросы, пусть обращаются в суд, и только после того, как будет решение Фемиды, человек будет его выполнять, говорит Валерий Нечитайло.

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Юрист также пояснил, какой должна быть сумма долга за коммунальные услуги, чтобы у владельца могли отобрать квартиру.

"Сумма за коммуналку должна превышать стоимость квартиры или быть равна этой стоимости, потому что максимум, когда банки выдают кредиты какие-нибудь, они дают 50% от суммы стоимости этой квартиры. Поэтому, если у человека долг на 100 грн, а квартира стоит 10 тысяч или 20 тысяч долларов, то за это никто квартиру не отберет", – отметил Валерий Нечитайло.

Напомним, в Черниговской области правоохранители разоблачили коллекторскую фирму, которая распространяла поддельные порнографические материалы с изображениями кредитных должников.

Следует отметить, что в Полтавской области медсестра совершила самоубийство, сделав смертельный укол из-за коллекторов, которые давили на нее, требуя выплатить кредит.

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