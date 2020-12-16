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Как не сжечь дом во время новогодних праздников: В ГСЧС дали советы

Фото из открытых источников

Спасатели рассказали правила установки елки и выбора пиротехнических изделий (фейерверков)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям напомнила основные правила при устройстве новогодних елок, эксплуатации гирлянд и пиротехнических изделий. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно сообщению, для того, чтобы новогодние праздники прошли безопасно и без каких-либо чрезвычайных происшествий, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

По словам заместителя начальника Управления пожарной безопасности ГСЧС Александра Чекрыгина, статистика свидетельствует, что в период новогодних и рождественских праздников значительно возрастает количество пожаров, вызванных неправильной эксплуатацией пиротехнических изделий и электрогирлянд низкого качества или же вообще несертифицированных. В частности, в течение трех зимних месяцев 2019-2020 года в результате неосторожного обращения с пиротехникой возникло 18 пожаров (11 из которых ночью 1 января 2020 года).

Специалисты ГСЧС озвучили основные правила установки украшенной елки:

  • елку необходимо устанавливать на устойчивой основе, чтобы ветви не касались стен и потолка и были на безопасном расстоянии от электроприборов;
  • на елку запрещается устанавливать свечи, бенгальские огни и украшать ее легковоспламеняющимися материалами.

Кроме того, спасатели подчеркивают, что покупать необходимо лишь сертифицированные пиротехнические изделия, проверив упаковку на отсутствие дефектов.

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Напомним, в Гослесагентстве рассказали, сколько в этом году вырубят новогодних елок для продажи и где их можно будет приобрести законно и по невысокой цене.

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