Как не сжечь дом во время новогодних праздников: В ГСЧС дали советы

Спасатели рассказали правила установки елки и выбора пиротехнических изделий (фейерверков)

Согласно сообщению, для того, чтобы новогодние праздники прошли безопасно и без каких-либо чрезвычайных происшествий, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

По словам заместителя начальника Управления пожарной безопасности ГСЧС Александра Чекрыгина, статистика свидетельствует, что в период новогодних и рождественских праздников значительно возрастает количество пожаров, вызванных неправильной эксплуатацией пиротехнических изделий и электрогирлянд низкого качества или же вообще несертифицированных. В частности, в течение трех зимних месяцев 2019-2020 года в результате неосторожного обращения с пиротехникой возникло 18 пожаров (11 из которых ночью 1 января 2020 года).

Специалисты ГСЧС озвучили основные правила установки украшенной елки:

елку необходимо устанавливать на устойчивой основе, чтобы ветви не касались стен и потолка и были на безопасном расстоянии от электроприборов;

на елку запрещается устанавливать свечи, бенгальские огни и украшать ее легковоспламеняющимися материалами.

Кроме того, спасатели подчеркивают, что покупать необходимо лишь сертифицированные пиротехнические изделия, проверив упаковку на отсутствие дефектов.