Как накопить на старость: Экс-министр Рева провел сравнительный эксперимент

Андрей Рева Скриншот видео

Андрей Рева заявил, что проблема заключается в том, что накопительную систему в Украине хотят сделать обязательной

Министр социальной политики в 2016-2019 годах Андрей Рева провел сравнительный эксперимент, как можно выгодно накопить на старость, – с помощью негосударственных пенсионных фондов или приобретя иностранную валюту.

Бывший министр во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK отметил, что в Украине существует накопительная система, негосударственные пенсионные фонды действуют с начала 2000 годов.

Как пошутил Андрей Рева, если кто-то из украинцев верит в сказки, то может занести деньги "госпоже Третьяковой и ее друзьям из негосударственных пенсионных фондов уже сегодня". Он подчеркнул, что проблема заключается в том, что накопительную систему хотят сделать обязательной.

"Хотите вы или не хотите, с вашей зарплаты, с ваших пенсионных взносов они заберут деньги и передадут негосударственным пенсионным фондам, чтобы 20 лет вся эта публика нормально жила и себе ни в чем не отказывала", – заявил Андрей Рева.

Бывший министр социальной политики сравнил вклады в негосударственные пенсионные фонды и доходы от покупки долларов и хранения их под "матрасом".

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"400 грн (накопительный взнос. - Ред.), я хочу обратить ваше внимание, это из 10 тысяч гривен, а у нас сегодня 4 млн работающих получают 5 тысяч гривен. Так вот, из 5 тысяч гривен накопительный взнос, который они предлагают, это 200 грн в месяц. То реально люди получат не 168 тыс. грн, а получают вдвое меньше. Теперь из этих сумм вычтите 10% на обслуживание самого негосударственного пенсионного фонда. И потом они вам предлагают капитализацию – врут! – в 10 раз", – заявил он.

Андрей Рева продолжил: "Давайте с вами проведем простой эксперимент. Представьте себе, что мы с вами находимся в 2000 году. У вас есть 1 тыс. грн, и вы хотите и имеете желание и возможность ее накапливать на будущее. У вас есть два пути. Вы берете эту тысячу, переводите в доллары, получаете 200 долларов на руки и кладете их под подушку. Или же вы верите всем нашим шмыгалям, всем адептам накопительной обязательной – подчеркиваю, обязательной системы и отдаете негосударственным пенсионным фондам. Если вы сегодня достали из-под подушки 200 долл., которые вы купили в 2000 году, сколько вы получили на руки? Вы получили 5700 грн, капитализация в 5,7 раза".

Бывший министр добавил, что за аналогичный период негосударственный пенсионный фонд из упомянутой тысячи гривен выплатит максимум 20 грн.

Напомним, Министерство социальной политики составило информационный календарь повышений пенсий, которые состоятся в 2021 году по результатам решений, принятых правительством. В частности, пенсии будут повышаться в пять этапов.

Как сообщали, с 1 сентября Пенсионный фонд Украины уже провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Такое изменение стало основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров.