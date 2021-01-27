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Как легко перейти на украинский: Языковой омбудсмен предоставил советы

Фото из открытых источников

Он дал рекомендации, которые помогут не только в сфере обслуживания

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень дал рекомендации, которые помогут быстро перейти на общение на украинском языке. Об этом говорится на его странице в Facebook.

"С 16 января в соответствии со статьей 30 Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” обслуживание потребителей, предоставление информации о товарах и услугах должно осуществляться на государственном языке. Поэтому нелишне будет напомнить простые рекомендации, которые помогут быстро перейти на общение на украинском не только в сфере обслуживания", - написал языковой омбудсмен.

В частности, Тарас Кремень рекомендует:

  • общаться на украинском с родными, друзьями и даже незнакомцами;
  • окружить себя на украинском везде - читать книги, смотреть фильмы, слушать музыку;
  • общаться с носителями украинского, чтобы изучать новые слова и практиковать произношение, читать истории людей, которым это уже удалось;
  • всегда говорить на украинском в магазине, такси, кофейне, требуя соблюдения вашего права на получение информации и услуг на государственном языке;
  • включите украинский на всех электронных устройствах и в настройках программ, пишите на украинском в соцсетях;
  • пользуйтесь украиноязычными версиями сайтов, ищите на украинском в поисковых системах;
  • заведите записную книжку для новых интересных слов, фразеологизмов, крылатых выражений.

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Напомним, в Украине с 16 января вступила в силу статья языкового закона по обслуживанию клиентов на украинском языке в сфере услуг. Все предприятия и организации должны предоставлять услуги исключительно на государственном языке, однако могут использовать и другой в случае, когда клиент сам об этом попросил.

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