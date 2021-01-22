Как коррупционеры уничтожают ГФС г. Киева и бросают тень на все ГФС

Государственная фискальная служба Украины. Фото: rbc.ua

Коллектив Налоговой милиции г. Киева обращается к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и министру финансов Сергею Марченко по поводу коррупции в ведомстве.

Приводим текст обращения дословно:

Это уже не крик души, это обращение коллектива Налоговой Милиции г. Киева к Президенту, премьеру и министру финансов.

Дело в том, что в мае 2020 года была смена руководства налоговой милиции и, как говорят, убрали коррупционеров во главе со Скороходом (первым заместителем начальника Главного управления ГФС в г. Киеве, – ред), а пришли честные Кононенко, Мунтян, Харкевич, Першин.

Так вот, при прежних руководителях налоговая милиция г. Киева давала огромные результаты работы, крупные реализации, на совещаниях в главке Киев не упоминался ни разу с негативной стороны, так как показатели работы были на высшем уровне. Что происходит сейчас: зашла эта банда "гастролеров", разогнала весь руководящий состав, начальниками отделов зашли люди, для которых НДС и ПДВ — это два разных налога. Показатели упали до минимума, а Кононенко и Мунтяна "полощат" на каждом совещании за отсутствие результатов. Мунтян ложится на больничный, дабы избежать выговоров. Позорище!

Но это не главное, главное то, что эти "заробитчане" продают материалы, которые наработал личный состав, продают без стеснения! А на вырученные незаконным путем деньги - покупают себе новые автомобили и недвижимость (Кононенко и Мунтян купили квартиру в Киеве от застройщика, принудив его в 3 раза снизить цену от рыночной).

Никто из нового руководства г. Киева не был в зоне ООС, в отличие от предшественников. За эти 9 месяцев под их руководством Налоговая Милиция г. Киева превратилась в помойную яму. Сегодня киевскую налоговую можно сравнить с убитой иномаркой на "евробляхах", которая скоро заглохнет, а "попередники" оставили им, так сказать, новый мерседес с полным баком бензина.

После того, как эта шайка убрала всех профессионалов, которые были в руководстве налоговой г. Киева, теперь флагман по показателям - это Киевская область, куда перешло все руководство.

Так что делайте выводы, уважаемые Президент и министры, кого вы назначаете на должности и для чего. Если для грабежа и заработков, то новая команда во главе с Кононенко, Мунтяном, Харкевичем достойно подойдет для выполнения поставленных задач.

С уважением, коллектив Налоговой милиции г. Киева.