Как избежать переохлаждения во время морозов: Советы ЦОЗ

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Самое важное - нужно надевать "правильную" зимнюю одежду, которая состоит из трех слоев

В связи с тем, что в Украине идут лютые морозы, в частности, в ближайшие день температура воздуха должна опуститься до -21 градуса, Центр общественного здоровья дал советы, как уберечь себя от переохлаждения. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ЦОЗ Минздрава.

"Центр общественного здоровья дает простые советы, которые помогут сохранить тепло и здоровье зимой. Лучше всего, если вы оденетесь, как капуста, — многослойно. Выбирайте одежду из натуральных или специальных материалов", - отметили в ведомстве.

"Правильная" зимняя одежда состоит из трех слоев:

белье (нижнее белье, колготки, носки, термобелье);

средний слой (свитер, кофта и т. д);

верхняя одежда (куртка, брюки, шарф, шапка, перчатки).

В частности, между различными одежками образуется воздушная прослойка, которая будет удерживать тепло.

Также рекомендуется не оставлять открытыми конечности и голову, поскольку через ладони и обнаженную голову теряется немало тепла. К тому же, от морозного воздуха волосы становятся тусклыми и ломкими.

Выбирайте зимнюю обувь с толстой подошвой: она должна быть просторной, идеальной по размеру и не сжимать ногу, чтобы поддерживать нормальное кровообращение.

Перед выходом на улицу следует поесть

Чтобы поддерживать нормальную температуру зимой, организм использует больше энергии, поэтому и пополнять ее надо чаще. Ешьте питательную и здоровую теплую пищу.

Чтобы не замерзнуть, нужно двигаться

Если вы долго ждете автобус, или просто находитесь на одном месте - не стойте. Можно подпрыгивать, ходить, сделать пару простых упражнений или просто обниматься, когда есть с кем. Движения помогут ускорить кровообращение, а следовательно вы не замерзнете.

Чувствуете жжение на коже — ищите, где согреться

Сильное покраснение и жжение кожи может быть признаком обморожения. Если чувствуете, как щеки, руки или ноги "пекут", или же видите серьезное покраснение у человека рядом, зайдите в любое теплое место - магазин, подъезд и тому подобное.

Не носите металлические украшения

Металл остывает очень быстро, и его контакт с кожей может привести к обморожению отдельных участков или холодовым травмам. К тому же, кольца замедляют движение крови в пальцах, а следовательно они быстрее замерзнут.

Курение и алкоголь не согревают

Во-первых, курение и алкоголь вредны, независимо от погоды. К тому же употребление алкоголя создает иллюзию тепла и в то же время приводит к огромной его потере. Курение же уменьшает скорость кровообращения в конечностях, а значит делает их более уязвимыми к морозу.

Возьмите с собой термос с чаем

Если отправляетесь на несколько часов на морозную улицу, пейте горячий чай и больше двигайтесь, чтобы согреться.

Советы ЦОЗ, как уберечься от переохлаждения Центр общественного здоровья МЗ Украины

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Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что по всей территории Украины до конца недели ожидается значительное похолодание и до 15 см снега. В частности, 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью столбик термометра опустится от -12° до -18°, а в северных регионах и до 21° мороза. Холодная погода будет царить на всей территории Украины до 18 января.