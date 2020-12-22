Как и что дарить к Новому году: Маркетолог назвал "подарочные" тренды

Для любимых подарок должен быть выбран с душой и максимальным вниманием Фото из открытых источников

Главное для подарков – это рациональность и практичность, говорит Юрий Копишинский

В Украине накануне новогодне-рождественских праздников наблюдается тренд относительно рациональных и практичных подарков.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил маркетолог Юрий Копишинский.

Маркетолог рассказал, какие подарки сегодня, накануне новогодних праздников, являются трендовыми в Украине. Основной характеристикой подарков сейчас является то, что они должны быть полезными, практичными, рациональными, подчеркнул он. А сувениры и разную мелочь уже не дарят.

"И вообще, гаджеты, которые улучшают здоровье, – пульсометры, смарт-часы – это трендовая вещь, которую дарят. Весы могут дарить, вы знаете, что есть смарт-весы, которые измеряют уровень жира в организме", – сказал Юрий Копишинский.

Трендовым подарком для женщин остаются духи, спрос на такой товар в этом году вырос на 20%, говорит маркетолог. Кроме того, популярным подарком является бижутерия.

"Если говорить о мужчинах, то мужчины, в принципе, не такие привередливые. На самом деле им достаточно внимания, а для женщин уже нужно немного "заморочиться", – констатировал эксперт.

Юрий Копишинский советует спрашивать у своих друзей или родных, что им нужно, перед тем, как выбирать подарок. Такие вопросы вполне этичны, подчеркнул он.

"Подарок – это эмоция, но нужно смиксовать, чтобы было приятно – подача, какую ты эмоцию даришь. Это как раз для меня основа", – отметил маркетолог и подчеркнул, что к подаркам следует относиться как к проявлению внимания.

Юрий Копишинский добавил, что тренд дарить детям игрушки сохраняется, правда, заметил он, современные дети хорошо знают, какую игрушку они хотят, и заказывают конкретные вещи. Список подарков дети формируют четко и даже лучше, чем взрослые, отметил маркетолог.

Эксперт также посоветовал по возможности вручать подарки лично, а не передавать их через курьера. И, соответственно, если человеку подарили подарок, хорошим тоном является открыть его и поделиться хорошими эмоциями и положительными впечатлениями с тем, кто его вручил.

Как сообщали, в Украине на период новогодних праздников установили дополнительные нерабочие дни, в результате чего банки и почта будут работать по расписанию выходных дней, определенных правительством.

Недавно "Укрзализныця" назначила три поезда в популярных направлениях во время новогодних праздников. Все они поедут на Западную Украину.