Как голосуют украинцы: ЦИК назвала регионы с самой высокой и самой низкой явкой

ЦИК УНИАН

По последним данным, явка в Украине составляет 17,3%

Центральная избирательная комиссия обнародовала явку на местных выборах по состоянию на 13:00. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Фейсбук.

Отмечается, что в среднем по стране явка составляет 17,3%, а в столице – 16,2%. В целом ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область – 17,2 %;

Волынская область – 17,0 %;

Донецкая область – 22,1 %;

Житомирская область – 18,3 %;

Закарпатская область – 15,3 %;

Ивано-Франковская область-14 %;

Киевская область – 15,6 %;

г. Киев – 16,2 %;

Кировоградская область – 18,6 %;

Луганская область-18 %;

Николаевская область – 15,5 %;

Одесская область (без г. Одесса) – 26 %;

Полтавская область – 16,6 %;

Сумская область – 15,7 %;

Тернопольская область – 17,0 %;

Харьковская область – 15,5 %;

Херсонская область – 16,7 %;

Черкасская область - 17%;

Черниговская область – 20,1 %

Черновицкая область – 14 %.

Как сообщают в Центризбиркоме, данные являются предварительными.

Напомним, заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов заявил, что явка на местных выборах по Киеву по состоянию на 13:00 25 октября составила примерно 16%. По его словам, самая большая явка была в Оболонском районе.