live
Новости » Общество Читати новину українською

Как голосуют украинцы: ЦИК назвала регионы с самой высокой и самой низкой явкой

ЦИК

 УНИАН

По последним данным, явка в Украине составляет 17,3%

Центральная избирательная комиссия обнародовала явку на местных выборах по состоянию на 13:00. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Фейсбук.

Отмечается, что в среднем по стране явка составляет 17,3%, а в столице – 16,2%. В целом ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область – 17,2 %;
  • Волынская область – 17,0 %;
  • Донецкая область – 22,1 %;
  • Житомирская область – 18,3 %;
  • Закарпатская область – 15,3 %;
  • Ивано-Франковская область-14 %;
  • Киевская область – 15,6 %;
  • г. Киев – 16,2 %;
  • Кировоградская область – 18,6 %;
  • Луганская область-18 %;
  • Николаевская область – 15,5 %;
  • Одесская область (без г. Одесса) – 26 %;
  • Полтавская область – 16,6 %;
  • Сумская область – 15,7 %;
  • Тернопольская область – 17,0 %;
  • Харьковская область – 15,5 %;
  • Херсонская область – 16,7 %;
  • Черкасская область - 17%;
  • Черниговская область – 20,1 %
  • Черновицкая область – 14 %.

Как сообщают в Центризбиркоме, данные являются предварительными.

Новости по теме: Полиция открыла 28 уголовных производств, связанных с избирательным процессом, - Клименко

Напомним, заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов заявил, что явка на местных выборах по Киеву по состоянию на 13:00 25 октября составила примерно 16%. По его словам, самая большая явка была в Оболонском районе.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

COVID-19 vs местные выборы. Реинтеграция Донбасса. Искусственные скандалы |
Сергей Сивохо | Ситуация на востоке. Выборы. Пожары на Луганщине | Интервью с Литвиненко | 24.10.20
Тимошенко, Порошенко, Саакашвили ... О чем говорят их мимика и жесты | Психолог Вадим Колесников
Минские соглашения. Дебаты Трампа и Байдена. Экономика. Правительственные ротации | Ток-шоу
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Нарушения во время местных выборов, подсчет голосов: Якубин в эфире телеканала ZIK, 25.10.20