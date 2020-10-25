Как голосуют украинцы: ЦИК назвала регионы с самой высокой и самой низкой явкой
По последним данным, явка в Украине составляет 17,3%
Центральная избирательная комиссия обнародовала явку на местных выборах по состоянию на 13:00. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Фейсбук.
Отмечается, что в среднем по стране явка составляет 17,3%, а в столице – 16,2%. В целом ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область – 17,2 %;
- Волынская область – 17,0 %;
- Донецкая область – 22,1 %;
- Житомирская область – 18,3 %;
- Закарпатская область – 15,3 %;
- Ивано-Франковская область-14 %;
- Киевская область – 15,6 %;
- г. Киев – 16,2 %;
- Кировоградская область – 18,6 %;
- Луганская область-18 %;
- Николаевская область – 15,5 %;
- Одесская область (без г. Одесса) – 26 %;
- Полтавская область – 16,6 %;
- Сумская область – 15,7 %;
- Тернопольская область – 17,0 %;
- Харьковская область – 15,5 %;
- Херсонская область – 16,7 %;
- Черкасская область - 17%;
- Черниговская область – 20,1 %
- Черновицкая область – 14 %.
Как сообщают в Центризбиркоме, данные являются предварительными.
Новости по теме: Полиция открыла 28 уголовных производств, связанных с избирательным процессом, - Клименко
Напомним, заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов заявил, что явка на местных выборах по Киеву по состоянию на 13:00 25 октября составила примерно 16%. По его словам, самая большая явка была в Оболонском районе.