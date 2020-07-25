"Как будто снегом накрыло": Горный курорт Яремче засыпало градом (фото)

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Автодороги и населенные пункты "побелели" от количества осадков

В пятницу, 24 июля, горный курорт Яремче (Ивано-Франковская область) засыпало градом, который в течение определенного времени остался лежать на земле. Фотографиями явления поделились пользователи сети, которые сравнили его со снегом.

Так, на фотографиях видно, что града на дороге было так много, что он напоминал снег.

"Горный курорт Яремче, что в Ивано-Франковской области, засыпало градом. Его было столько, что в некоторых местах казалось, что выпал снег", - отметили в Twitter.

Напомним, ранее Карпаты в третий день лета засыпало снегом. Температура воздуха на горе Поп Иван составляла -1 градус. Из-за осадков и сильного ветера видимость в том районе была ограничена. Спасатели зафиксировали это явление на фото.

Кроме этого, накануне синоптики обнародовали прогноз погоды в Украине на выходные 25 и 26 июля. Отмечается, что в субботу в Ивано-Франковской области будет дождливо, температура воздуха составит днем +24...+16 градусов, ночью ожидается +13...+15. На следующий день в области также пройдут дожди с грозами. Подробнее о погоде в других регионах можно узнать по ссылке.