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Кадровые изменения, увеличение тестирований и COVID-финансирование: Степанов подвел итоги своей поездки во Львовскую область

Министр анонсировал замены руководства регионального департамента здравоохранения

Глава Минздрава Максим Степанов Укринформ

Глава министерства здравоохранения Максим Степанов подвел итоги своего визита во Львовскую область, где произошел всплеск заболеваемости коронавирусом и предупредил о кадровых изменениях в региональном руководстве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. 

По словам Степанова, ситуация в области требует принятия ряда срочных и взвешенных решений. В частности, они касаются определенных кадровых изменений, увеличения количества тестирований на коронавирус и изменения финансирования COVID-пакета. 

"Я вижу проблему руководства – и была соответствующая моя реакция. Я вижу проблему контроля лекарственных средств. Если на этой неделе я не увижу конкретных сдвигов, то не исключаю, что буду ставить вопрос о замене руководства департамента здравоохранения Львовской обладминистрации. Потому что ситуация сложная. Пожалуйста, делайте выводы", - заявил Степанов.

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Кроме этого, свой срочный визит во Львовскую область министр объяснил резким увеличением количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а также количества  госпитализированных человек.

Степанов также отметил, что во время поездки выявили ряд недостатков в работе местного лабораторного центра, в частности, большую очередь на проведение тестирований, поэтому было решено сменить руководство лаборатории.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что значительное увеличение количества случаев коронавирусной болезни COVID-19 во Львовской области связано с устранением очереди тестов.

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