Кацман: Высокие тарифы нужны для того, чтобы "Нафтогаз" платил Коболеву 500 тысяч в день

Политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Фото из открытых источников

Выплаты Коболеву за 4 года контракта - 800 миллионов гривен

Высокие тарифы за жилищно-коммунальные услуги, видимо, нужны для того, чтобы господину Коболеву, который возглавляет "Нафтогаз Украины", платили 500 тысяч в день.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Владимир Кацман отметил, что ЖКХ в Украине нужно было давно реформировать, ведь украинцы, живя в своих домах, должны ощущать удобство и безопасность. Также, по словам Кацмана, необходимо пересмотреть в Украине и высокие тарифы за комуслуги.

"Я не знаю, для чего такие платежки. Видимо для того, чтобы господину Коболеву, который возглавляет "Нафтогаз Украины", платили 500 тысяч гривен на день. Выплаты Коболеву за 4 года контракта, которые он получает, а там 800 миллионов гривен, составляют 500 тысяч в день! За что мы платим такие деньги? За то, что происходят взрывы в домах или за разваленное хозяйство?!"– подчеркнул Владимир Кацман.

Также эксперт прокомментировал взрыв дома в Киеве. По его словам, государство должно немедленно реагировать на такие случаи и делать все для предотвращения возникновения подобных ситуаций.

"Мне кажется, что еще вчера нужно было провести выездное заседание Кабмина. Буквально во дворе дома, где произошел взрыв. Там должны были бы сидеть все министры, чиновники и там на месте они должны были бы показать эффективность "государственной машины", – отметил Кацман и добавил, что таких старых домов в Украине немало, поэтому существует насущная потребность в тотальном контроле таких домов соответствующими службами.

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Напомним, в воскресенье, 21 июня в Дарницком районе Киева произошел взрыв в доме и повлек частичное разрушение нескольких этажей. По данным ГСЧС, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси.

По состоянию на 12:00 в разрушенном доме нашли тело одного погибшего лица, еще трех деблокировали.

Позже мэр города Виталий Кличко заявил, что в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека, еще одного госпитализировали в столичную больницу скорой помощи. Взрыв произошел на 7 этаже. Под завалами, по информации жителей, может оставаться от 2 до 6 человек.

Почти сразу Национальная полиция Украины начала проводить неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые в Киеве обслуживали дом, где произошел взрыв.

Позже спасатели уточнили, что количество жертв возросло до трех человек.

Вечером в СМИ появилась информация, что причиной взрыва могла стать халатность работника газовой компании при замене счетчиков, которая осуществлялась незадолго до трагедии.