Кацман: Роль Медведчука в освобождении удерживаемых лиц является ключевой - это признают все стороны конфликта

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Роль председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука в процессе освобождения удерживаемых лиц является ключевой - это признают все стороны конфликта.

Об этом заявил политический эксперт Владимир Кацман в эфире телеканала "112 Украина".

"Любая сторона, которая участвует в этом конфликте, в этих событиях, которые происходят у нас на востоке признает, что Виктор Медведчук выполняет посредническую роль и это удовлетворяет на эту минуту все стороны, которые в этом конфликте участвуют, которые так или иначе причастны - неподконтрольные территории, подконтрольные территории, ту сторону, эту - как хотите называйте… любые участники этого процесса признают, что роль Медведчука в освобождении удерживаемых является ведущей, ключевой, самой главной. И это дает шанс на то, что участие Медведчука в этих переговорах, в разрешении этого конфликта, его план в конце концов. Сколько времени мы уже слышим "план Медведчука"? Почему его никто не рассматривает, почему его никто не воплощает в действительность?... Это непонятно, это опять же тот же День невыполненных обещаний, в который мы все время упираемся сегодня", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что никто не мешал действующей власти за прошедший год сдвинуться в вопросе освобождения удерживаемых, но она ничего не делает.

"Да, коронавирус помешал. Но никто ж не помешал за год прошедший Зеленского у власти хоть сдвинуться в этом вопросе. А видим, что ничего не сдвигается. Мы возвращаемся к теме обмена удерживаемыми, опять Медведчук как посредник достигает в этом успеха. А власть тогда что делает? Вот в чем вопрос", - отметил Кацман.