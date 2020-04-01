Кацман: Реформа Супрун лишает медицину государственного финансирования

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Супрун своей реформой отобрала у украинцев 49 статью Конституции, которая предусматривала право на медицинское обслуживание бесплатно

Второй этап медицинской реформы – это практически полное отсутствие финансирования медицины со стороны государства.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Политический эксперт напомнил, что с 1 апреля в Украине стартует второй этап медицинской реформы Супрун. Однако, по мнению Кацмана, в результате реформы украинская медицина не станет качественнее, ведь немало больниц закроют, а финансирование – уменьшат.

"Мы выбрали уже пятого или шестого министра здравоохранения. Но он как мантру повторяет, что будет продолжать реформу Супрун! Почему? Что она нам принесла? Или лучше стало врачам, пациентам? Нам обещала Супрун, что деньги пойдут за пациентом, но где эти деньги – непонятно", – отметил эксперт.

более того, добавил Владимир Кацман, украинцы трижды платят за медицину. Также, по его словам, Супрун своей реформой отобрала у украинцев 49 статью Конституции, которая предусматривала право на бесплатно медицинское обслуживание.

"Вот и вместо этой реформы мы получили проблемы на каждую голову, которая является участником этой реформы", – отметил Кацман.

Кроме этого эксперт отметил, что второй этап медицинской реформы – это практически полное отсутствие финансирования медицины со стороны государства.

"Именно поэтому огромное количество больниц просто закроют, ликвидируют. Так, Национальная служба здоровья’я должен это финансировать, но при дырке в бюджете 67 миллиардов о каком финансировании может идти речь!", – подчеркнул Владимир Кацман.

Как известно, с 1 апреля 2020 года в Украине должно начаться второй этап медицинской реформы, который предусматривает введение бесплатных медицинских гарантий украинцам от государства. В Кабмине утверждают, что пандемия коронавирус и карантин по этому поводу никак не будут влиять на продолжение медицинской реформы.

Ориентировочно с 1 апреля учреждения здравоохранения’я, которые оказывают специализированную (городские, районные больницы) и высокоспециализированную (областные больницы и центры) медицинскую помощь, начнут работать за несколько измененными правилами.

Также согласно программы медицинских гарантий, с 1 апреля в Украине не будет медицинских учреждений. Зато учреждения здравоохранения’я должны изменить статус, став коммунальными некоммерческими предприятиями. Для этого медучреждения должны иметь лицензию на оказание медицинской помощи, быть комп’ютиризованими и подключенными к медицинской информационной системы.