Кабмин завтра экстренно соберется из-за ситуации с коронавирусом

Правительство планирует перейти на чрезвычайный режим работы

Глава правительства Денис Шмигаль Фото из открытых источников

Завтра, 8 августа, Кабинет министров Украины соберется на внеочередное заседание из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает пресс-служба правительства.

Отмечается, что Кабмин рассмотрит вопрос ухудшения ситуации в некоторых регионах, в частности, в оккупированном Крыму, где, по словам премьера, может происходить занижение реальных показателей заболеваемости на коронавирус.

Напомним, сегодня, 7 августа, Украина вышла на очередной антирекорд по заболеваемости на коронавирус. С начала пандемии в Украине зафиксировали 78 261 случай COVID-19, из них 1852 летальных, 43 055 пациентов выздоровели.

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В частности, за последние сутки зафиксировано 1453 новых случая, 531 пациент выздоровел, а 33 человека умерли. Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Львовском (152), Одесской (156), Харьковской (146), Ивано-Франковской (131) областях и в городе Киев (186). Наиболее зараженными регионами остаются Львовская область - 10 572 случаев, Киев - 9178 и Ровенская область - 6638.