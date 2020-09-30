Кабмин выделил почти 253 млн гривен на увеличение диагностики COVID-19

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В сутки Украина проводит до 25-30 тысяч ПЦР-тестов

Кабинет министров Украины выделил почти 253 млн гривен на увеличение мощностей лабораторий по диагностике коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил министр охраны Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава.

В частности, средства будут направлены после перераспределения расходов госбюджета. Расходы будут проводиться путем займа Международного банка реконструкции и развития на реализацию проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

"Проект постановления предусматривает увеличение способности лабораторных центров по проведению тестов для выявления коронавируса. Речь идет о закупке оборудования и материалов для увеличения ПЦР-тестов, лабораторных морозильных камер для хранения образцов и тому подобное", - сказал Степанов.

Отметим, что на данный момент в сутки Украина проводит до 25-30 тысяч ПЦР-тестов.

Напомним, по состоянию на утро 30 сентября в Украине лабораторно подтверждено 208 959 случаев коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 4027 новых случаев, 2110 пациентов выздоровели, а 64 человека умерли.