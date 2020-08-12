Кабмин выделил более 9 миллионов гривен помощи семьям военных, погибших на востоке Украины

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Также помощь окажут бойцам, получившим инвалидность

На заседании 12 августа Кабинет министров выделил более 9 млн гривен на помощь семьям бойцов, которые погибли в АТО, а также военным, которые получили инвалидность во время участия в операции. Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно сообщению, одноразовую помощь получат члены семей пяти военных, погибших во время АТО, и пять бойцов АТО, которые получили инвалидность.

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Как отмечается, средства в размере 9 267 050 грн выделили Министерству по делам ветеранов. До 15 октября это же ведомство обязано подать отчет о том, как использованы деньги.

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Напомним, также на заседании Кабинет министров Украины перераспределил 1,1 млрд грн государственной субвенции для реконструкции объектов социальной инфраструктуры.