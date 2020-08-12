live
Новости » Общество Читати новину українською

Кабмин выделил более 9 миллионов гривен помощи семьям военных, погибших на востоке Украины

Заседание Кабмина Правительственный портал

Также помощь окажут бойцам, получившим инвалидность

На заседании 12 августа Кабинет министров выделил более 9 млн гривен на помощь семьям бойцов, которые погибли в АТО, а также военным, которые получили инвалидность во время участия в операции. Об этом сообщает РБК-Украина

Согласно сообщению, одноразовую помощь получат члены семей пяти военных, погибших во время АТО, и пять бойцов АТО, которые получили инвалидность.

Новости по теме: Кабмин принял три важных решения относительно дальнейшего выхода Украины из СНГ

Как отмечается, средства в размере 9 267 050 грн выделили Министерству по делам ветеранов. До 15 октября это же ведомство обязано подать отчет о том, как использованы деньги. 

Новости по теме: Кабмин предлагает постепенно отказаться от паспортов-книжечек

Напомним, также на заседании Кабинет министров Украины перераспределил 1,1 млрд грн государственной субвенции для реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Кабмин подготовил график переноса рабочих дней на 2021 год На админгранице Украины с Крымом образовалась очередь из сотен граждан Правительство перешло на чрезвычайный режим работы из-за COVID-19 Кабмин завтра экстренно соберется из-за ситуации с коронавирусом
Loading...

программы канала ZIK

Светлана Крюкова | Ток-шоу
Борьба со
Александр Дубинский | Ток-шоу
Местные выборы без Донбасса. Повышение минималки | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу
Попытка №5 поднять DELFI. Выборы не для всех. Обмен будет? | Ток-шоу