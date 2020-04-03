В Минздраве анонсировали новые временные и количественные ограничения на время карантина

Соответствующее постановление уже было принято Кабмином, утверждает министр здравоохранения

Правительство планирует ввести временные ограничения на пребывание людей на улице во время карантина. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире программы "Право на власть".

Министра отметил, что соответствующее постановление уже было принято Кабмином и в ближайшее время будет обнародовано. В частности главный тезис этого постановления - временные ограничения на передвижения людей.

"Также это будет касаться пребывания в средствах индивидуальной защиты. Также это будет касаться того, что нельзя будет передвигаться даже по двое....

Я считаю необходимым, чтобы у нас не было итальянского или испанского сценария, нам нужно усилить меры карантина. Другого пути просто не существует", — сказал Степанов.

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Напомним, в условиях быстрого распространение коронавирусной инфекции на территории Украины Кабинет министров планирует ввести более жесткие требования к карантину.