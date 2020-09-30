Кабмин утвердил перенос рабочих дней в 2021 году: Сколько будет длинных уикендов
Украинцы в январе получат четыре выходных подряд
Кабинет министров Украины выдал распоряжение о переносе рабочих дней в 2021, таким образом украинцы получили четыре выходных подряд. Об этом сообщил народный депутат IX созыва Алексей Гончаренко в Telegram.
Так, решением правительства, в 2021 году были перенесены такие рабочие дни:
- с пятницы 8 января на субботу 16 января;
- с понедельника 23 августа на субботу 28 августа;
- с пятницы 15 октября на субботу 23 октября.
"Таким образом, будем иметь четыре выходных дня подряд", - отметил Гончаренко.
Напомним, в августе Кабинет министров Украины подготовил законопроект "О переносе рабочих дней в 2021 году" и доставил его на согласование профсоюзов.
В частности, в правительстве отметили, что такое решение необходимо принять для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Рождества, Дня независимости и Дня защитника Украины.
В то же время режим работы банков и соответствующих учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины (НБУ).