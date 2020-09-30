Кабмин утвердил перенос рабочих дней в 2021 году: Сколько будет длинных уикендов

Кабмин перенес некоторые рабочие дни в 2021 году Фото из открытых источников

Украинцы в январе получат четыре выходных подряд

Кабинет министров Украины выдал распоряжение о переносе рабочих дней в 2021, таким образом украинцы получили четыре выходных подряд. Об этом сообщил народный депутат IX созыва Алексей Гончаренко в Telegram.

Так, решением правительства, в 2021 году были перенесены такие рабочие дни:

с пятницы 8 января на субботу 16 января;

с понедельника 23 августа на субботу 28 августа;

с пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

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"Таким образом, будем иметь четыре выходных дня подряд", - отметил Гончаренко.

Кабинет министров

Напомним, в августе Кабинет министров Украины подготовил законопроект "О переносе рабочих дней в 2021 году" и доставил его на согласование профсоюзов.

В частности, в правительстве отметили, что такое решение необходимо принять для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Рождества, Дня независимости и Дня защитника Украины.

В то же время режим работы банков и соответствующих учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины (НБУ).