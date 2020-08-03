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Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов

Продажа масок за рубеж была последним запретом на экспорт

Кабмин разрешил экспорт масок из Украины

 Фото из открытых источников

В Украине сняли запрет на экспорт средств индивидуальной защиты. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли, сельского хозяйства Тарас Качка в Фейсбук.

Отмечается, что это был последний "экспортный запрет", введенный в связи с пандемией коронавируса. "Минэкономики и Минздрав пришли к согласию, что на сегодня можно перейти от запрета к мониторингу экспорта. Правительство поддержало это решение", - написал Качка.

Чиновник добавил, что срок действия запрета истек еще 1 августа, и он не был продлен. "С начала карантина для меня было крайне важным, чтобы запретов не было вообще, а если их нельзя было избежать - то они были наименьшими", - отметил замминистра.

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Напомним, в начале июля президент Владимир Зеленский предположил, что вскоре Украина может позволить продажу медицинских масок за рубеж, поскольку ситуация с наполнением больниц и аптек это позволяет.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко тогда положительно отреагировал на такую идею. Однако он говорил о разрешении квотной продажи масок за границу.

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