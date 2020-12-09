Кабмин сегодня представит план усиления карантина. Что известно

Заседание Кабинета Министров Украины Фото из открытых источников

Ужесточение карантинных ограничений в Украине ожидаются после Нового года

Сегодня, 9 декабря, на заседании Кабинета министров представят план усиление карантинных ограничений в Украине, которые ожидаются после Нового года. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока продолжается работа над механизмом новых ограничений, который был бы действенным. Работа находится на финальной стадии.

По его словам, усиление карантина планируется из-за пика заболеваемости гриппом и ОРВИ, который ожидается в январе-феврале 2021 года.

Новые ограничения будут более жесткими, однако это не будет полный локдаун, как это было весной. В правительстве сообщали, что в рамках новых ограничений транспорт останавливать не планируют.

В свою очередь глава Держспоживслужби Киева Олег Рубан сообщал, что в случае введения жесткого карантина в Украине в первую очередь ограничат работу маршрутных такси. Ограничения по работе метро будут вводить в последнюю очередь.

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Ранее сообщалось, что Максим Степанов считает маловероятным введение локдауну сразу после Нового года, 2 января.

Кроме того, напомним, что министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что общественный транспорт во время локдауна, который предлагается ввести в начале января следующего года, будет работать со значительными ограничениями.