Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7 утра

Здание Кабинета министров в Киеве Фото: Vasyl Mokan / Facebook

Ранее предполагалось, что заведения смогут работать до 1:00

Рестораны, кафе и другие заведения общественного питания смогут работать в новогоднюю ночь не до 1:00, как ранее предполагалось, а до 7:00. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на "Урядовому порталі".

Соответствующее изменение в "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря правительство внесло постановлением №1301 от 23 декабря, которое в четверг обнародовано на его сайте.

В остальное время действия карантина, продленного до конца февраля, работа общепита запрещена с 23:00 до 7:00 следующего дня. А в период более строго карантина с 8 по 24 января включительно рестораны и кафе смогут работать только навынос по адресной доставке.

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Напомним, решение о продолжении часов работы заведений общественного питания во время карантина до 1:00 было принято правительством 14 декабря.