Кабмин разрешил принудительную госпитализацию лиц, которые имеют симптомы COVID-19

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства 25 марта

Кабинет министров Украины разрешил учреждениям здравоохранения осуществлять обязательное медицинское обследование лиц, которые имеют симптомы COVID-19 и госпитализировать таких лиц без их согласия. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

В частности, правительство разрешило учреждениям здравоохранения осуществлять медицинское обследование лиц, которые имеют симптомы COVID-19 или находились в контакте с лицами, у которых установлен диагноз COVID-19, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке; обязательную госпитализацию таких лиц; назначать карантин лицам, которым установлен диагноз COVID-19 и уклоняющихся от лечения в добровольном порядке.

Вместе с тем Минздрав должен разработать и утвердить порядки обязательной госпитализации гражданам с диагнозом или подозрением на COVID-19 и уклоняющихся от лечения в добровольном порядке.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 25 марта.

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Напомним, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации, и продлили карантин до 24 апреля в Украине.