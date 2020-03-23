Кабмин разрешил на период карантина продавать дистанционно лекарственные средства

Также разрешено осуществлять доставку товара до потребителей

Кабинет министров Украины в ходе внеочередного заседания позволил на срок карантина дистанционная продажа лекарственных средств. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также вместе с лекарственными средствами разрешается дистанционный продажу сопутствующих товаров.

Эти решения касаются исключительно тем субъектам, которые имеют лицензию.

Кроме этого, правительство разрешило организовывать и осуществлять доставку непосредственно потребителям с соблюдением условий хранения лекарственных средств, определенных производителем во время их транспортировки.

Напомним, Кабинет министров Украины собрался на внеочередное заседание и принял решение о введение режима чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Кроме этого, было решено закрыть все аэропорты Украины кроме Борисполя.