Кабмин разрешил на период карантина продавать дистанционно лекарственные средства
Также разрешено осуществлять доставку товара до потребителей
Кабинет министров Украины в ходе внеочередного заседания позволил на срок карантина дистанционная продажа лекарственных средств. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Также вместе с лекарственными средствами разрешается дистанционный продажу сопутствующих товаров.
Эти решения касаются исключительно тем субъектам, которые имеют лицензию.
Кроме этого, правительство разрешило организовывать и осуществлять доставку непосредственно потребителям с соблюдением условий хранения лекарственных средств, определенных производителем во время их транспортировки.
Напомним, Кабинет министров Украины собрался на внеочередное заседание и принял решение о введение режима чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.
Кроме этого, было решено закрыть все аэропорты Украины кроме Борисполя.