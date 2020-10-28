Кабмин разрешил импорт товаров военного назначения, которые составляют гостайну

Кабинет министров Украины Фото из открытых источников

Документ был согласован со всеми касательными министерствами и ведомствами

В среду, 28 октября, Кабинет министров принял постановление, которым разрешил заказчикам по государственному оборонному заказу ввозить в Украину товары военного назначения, которые составляют государственную тайну. Об этом сообщает "Укринформ".

В частности, были внесены изменения в некоторые нормативные документы по вопросам экспортного государственного контроля.

"Изменения, которые предлагается ввести проектом постановления, направлены на предоставление государственным заказчиком по государственному оборонному заказу полномочий на право осуществления импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих сведения, составляющие государственную тайну", - говорится в пояснительной записке.

По предварительной информации, реализация постановления не требует финансирования из государственного или местного бюджетов. Также документ был согласован со всеми касательными министерствами и ведомствами.

Напомним, недавно Министерство обороны Украины обсудило с турецкими предприятиями возможность установки двигателей украинского производства на военную технику Турции.