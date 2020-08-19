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Кабмин расширит программу помощи безработным на период других карантинов

Заседание Кабмина Фото из открытых источников

По словам премьера, правительство уже разработало соответствующий законопроект

Кабинет министров Украины разработал законопроект, который расширит программу помощи безработным на период других карантинов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Программа по частичной безработице помогла почти 400 тысячам украинцев сохранить свои рабочие места, а работодателям — свой бизнес.

Правительство разработало законопроект, который расширит программу. Мы предлагаем предоставить людям возможность получать помощь не только в период нынешнего карантина, но и в случае установления подобных ограничений из - за других заболеваний", - написал Шмигаль.

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Напомним, Национальный банк ожидает, что уровень безработицы в 2020 году достигнет 10%, а не 9,5%, как это прогнозировалось ранее. На 2021 рок НБУ прогнозирует процент безработицы на уровне 9% (вместо 8,6% в предыдущем прогнозе), на 2022 - 8,8% (8,6% ранее).

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