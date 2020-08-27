Кабмин расширил список иностранцев, которым можно въезжать в Украину
Запрет вступит в силу с 28 августа
Кабинет министров Украины расширил перечень иностранцев, которые могут въезжать в Украину в период закрытия границ. Как известно, всем иностранцам запрещено въезжать с 28 августа до 28 сентября текущего года. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в Telegram.
Согласно сообщению, право въезда на территорию Украины в период действия временных ограничений будут иметь отдельные категории иностранных граждан.
Кроме того, согласно украинскому законодательству, глава Государственной пограничной службы может принимать дополнительные решения о контролируемом пропуске иностранцев через госграницу.
Данное требование не распространяется на лиц, которые:
- являются родственниками украинцев первой линии;
- имеют разрешение на работу в Украине;
- направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
- прибывают в Украину с целью обучения;
- проходят военную службу на территории Украины;
- постоянно или временно проживают на территории Украины;
- признанные беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;
- являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;
- являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Офиса президента Украины, Министерства иностранных дел;
- являются лицами, которые прибывают в Украину по приглашению Министерства иностранных дел;
- являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
- являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины;
- являются деятелями культуры, прибывающих по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождает каждого из них;
- прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц;
- являются техническими специалистами, прибывающих в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;
- являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации, прибывают на лечении в учреждения здравоохранения Украины.
Напомним, вчера, 26 августа, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство закрыло границы на въезд иностранных граждан до 28 сентября. Соответствующее решение должно было начать действовать с 00:00 29 августа.