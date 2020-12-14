Кабмин продлил ограничения на въезд иностранцев: нужен страховой полис

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Страховой полис должен быть выдан украинской компанией

Кабинет министров Украины продлил ограничения на въезд иностранцев и требует теперь страховой полис. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1236 об установлении карантина в Украине.

Согласно решению правительства, для пересечения государственной границы иностранцами и лицами без гражданства необходим полис страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине. Также разрешен въезд при наличии полиса от иностранной страховой компании, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией - партнером на территории Украины.

Полис должен покрывать расходы, связанные с лечением COVID-19, и обсервации. Страховка должна действовать весь срок пребывания в Украине.

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Ранее сообщалось, что н а границе с Венгрией украинские пограничники задержали 31-летнего иностранца, который железнодорожными путями направлялся в город Чоп на Закарпатье. Он рассказал правоохранителям, что якобы направлялся в один из островов Микронезии, где родился, но впоследствии с родителями эмигрировал в Швецию.