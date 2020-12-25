Кабмин придумал, как ускорить получение COVID-вакцины. Хотят привлечь "Мрию"

Самолет "Мрия" Укринформ

Правительство уже готовит предложение компаниям Pfizer, BioNTech и AstraZeneca.

Кабинет министров планирует предложить компаниям-разработчикам вакцины от коронавирус услуги по транспортировке препаратов самолетом "Мрия" и попросить его за это ускорить получение COVID-вакцины Украиной.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Самолет можно оборудовать специальным оборудованием для поддержания температуры -70, и за это ускорить получение вакцины, если мы будем доставлять эту вакцину на другие заказы, которые поступают к компаниям-производителям. Мы будем просить, чтобы получить вне очереди", - пояснил он.

Новости по теме: Вакцина от коронавируса в Украине будет платной: для кого

Ранее глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявлял, что не исключает, что для доставки вакцины от COVID-19 используют самолет "Мрия" если туда установят необходимое холодильное оборудование.