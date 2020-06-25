Кабмин предупредил украинцев о наказании за отсутствие масок и соцдистанции

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За нарушение карантина будут штрафовать как людей, так и учреждения

Кабинет министров Украины предупреждает украинцев о продолжении политики наказаний за нарушение карантина, в частности, о несоблюдения социальной дистанции и мероприятий масочного режима. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина, передает РБК-Украина.

"Мы начали с понедельника акцию по наложению штрафов преимущественно на учреждения, которые не придерживаются карантинных ограничений. Но, уважаемые граждане Украины, мы будем продолжать политику наказаний за несоблюдения социальной дистанции и мероприятий масочного режима, мер дезинфекции", - заявил глава правительства.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Кабмин планировал выносить на заседания правительства и в Верховную Раду вопрос усиление административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте.