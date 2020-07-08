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Кабмин предоставил "Укрзализныци" отсрочки по выплате дивидендов

www.uz.gov.ua

Кабмин не будет начислять пеню

Кабинет министров Украины поддержал предоставление "Укрзализныци" отсрочки по выплате дивидендов в госбюджет по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018-2019 годы. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

По его словам, это важный шаг для поддержки "Укрзализныци" и всей железнодорожной отрасли, что значительно пострадали за время карантина.

"Согласно принятого решения, УЗ направит 60% чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в размере 206,2 млн грн на выплату дивидендов в госбюджет в срок не позднее 31 декабря этого года. На сумму таких средств, уплаченных вовремя, не будет начисляться пеня", - написал Криклий.

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Напомним, "Укрзализныця" начала принимать цифровой студенческий билет из приложении "Дія" при посадке в поезд в качестве удостоверения личности.

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