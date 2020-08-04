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Кабмин предлагает ужесточить наказание за подделку паспортов

В правительстве хотят лишать свободы поддельщиков на срок до 3 лет

Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины предлагает усилить ответственность за подделку паспортов, свидетельств о браке и других документов, удостоверяющих личность и гражданство. Текст соответствующего законопроекта размещен на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что в правительстве хотят наказывать фальсификаторов документов арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до 3 лет.

Кроме того, похищение важных личных документов" предлагают наказывать штрафом в размере до 50 необлагаемых минимумов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет.

В то же время, похищение документов, которые подтверждают гражданство Украины или специальный статус лица, или свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния планируют наказывать арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

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Ранее сообщалось, что гражданам Украины хотят выдавать вместе с паспортом официальную электронную почту. Предполагается, что во время оформления паспорта гражданина Украины впервые лицу автоматически будут предоставлять официальный электронный адрес и обеспечивать доступ к ней.

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