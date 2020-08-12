Кабмин предлагает постепенно отказаться от паспортов-книжечек

Фото из открытых источников

Соответствующее решение члены правительства поддержали на заседании 12 августа

Кабинет министров предлагает народным депутатам поддержать законопроект, который предусматривает постепенный отказ от паспортов гражданина Украины в форме книжки. Об этом сообщает Страна.иа.

Согласно сообщению, если закон поддержат, то при следующей дате вклеивания фотографии паспорт старого образца будет заменен на ID-карту.

Также проект определяет сроки действия паспортов старого образца. Так для граждан в возрасте от 16 до 25 лет действие паспорта прекращается достижении лицом 25-летие. Для украинцев в возрасте от 25 до 45 лет - при достижении 45 лет.

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Что касается граждан старше 45 лет, то они могут пользоваться паспортом-книжечкой бессрочно, при условии, если в паспорт вклеена фотография до даты вступления в силу соответствующего закона.

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Напомним, ранее Кабинет министров внес изменения в порядок пересечения КПВВ на административной границе с оккупированным Крымом.