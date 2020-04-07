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Кабмин позволит пенсионерам платить за "коммуналку" по телефону

Также произвести оплату можно будет у почтальона

Коммунальные платежи из открытых источников

Кабинет министров в ближайшее время примет решение относительно возможности оплатить жилищно-коммунальные услуги через уполномоченные банки и "Укрпочту". Об этом сообщает Правительственный портал

Согласно сообщению, граждане, которые получают пенсии и пособия через банковские учреждения, смогут дистанционно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги.

Для этого нужно зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания или позвонить на "горячую" линию банка и предоставить информацию о перечне ЖКУ, которые желают оплатить дистанционно, и данные, необходимые для оплаты услуг с их счетов.

Как отмечается, получатели пенсий и денежных пособий также смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги непосредственно у почтальона при получении пенсии и денежной помощи, или заказав соответствующую услугу, в частности, по телефону.

Напомним, ранее стало известно, что в новом законопроекте о государственном бюджете правительство предлагает парламенту увеличить расходы на пенсионное обеспечение с 172,6 миллиарда гривен до 192,3 миллиарда. 

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