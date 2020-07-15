Кабмин постановил выплачивать помощь пострадавшим от насильственных преступлений, - Малюська

Денис Малюська Минюст

По его словам, такая система действует во многих странах ЕС

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что правительство поддержало инициативу выплачивать компенсации лицам, которые пострадали в результате насильственных преступлений (изнасилование, тяжкие телесные повреждения, убийства близких родственников). Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня Кабмин поддержал наш законопроект, которым вводится механизм возмещения вреда потерпевшим от насильственных преступлений. Каждый человек, который пострадал в результате насильственного преступления, будет получать компенсацию от государства. Выплаты будут осуществляться тем, кому преступлением причинено тяжкие телесные повреждения, близким родственникам умерших жертв преступления, потерпевшим от половых преступлений и пострадавшим детям, в отношении которых было применено физическое или психологическое насилие", - рассказал министр.

Также он отметил, что закон будет устанавливать размер минимально возможного платежа – 40% прожиточного минимума, однако фактические размеры компенсационных платежей будет определять Кабмин, исходя из имеющихся средств в бюджете.

По словам Малюськи, выплату компенсаций будут осуществлять региональные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. После проведения выплат, государство будет взимать компенсацию с преступника в порядке регресса. Кроме этого, каждый, кто совершил преступление или уголовный проступок, будет платить специальный сбор на возмещение вреда, причиненного насильственными криминальными правонарушениями.

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