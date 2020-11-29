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Кабмин планирует ввести трехнедельный локдаун с 24 декабря, – Дубинский

Украинская правда

Предполагается, что локдаун продлится три недели

Кабинет министров Украины планирует ввести в стране полный локдаун уже с 24 декабря. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский в Telegram.

Отмечается, что жесткие ограничения могут продолжаться в течение трех недель. "Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Украине могут ввести так называемый "интеллектуальный локдаун", который будет учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе при установлении определенных ограничений. По его словам, сейчас возможность введения такого карантина рассматривают в правительстве.

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Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал власти немедленно ввести локдаун продолжительностью в минимум три недели, чтобы "сохранить здоровье украинцев и уйти от ситуации, когда будут более 200 смертей ежедневно". 

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