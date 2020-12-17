Правительство пересмотрело порядки предоставления льгот и субсидий на оплату ЖКХ. Что меняется

Условия предоставления жилищных субсидий и льгот изменены Фото из открытых источников

Украинцы, чьи родственники временно находятся за границей, смогут получить госпомощь

Кабинет Министров Украины упростил порядок предоставление украинцам жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"На заседании правительства усовершенствованы порядки предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Предоставлена возможность получать жилищную субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, официально работающие за границей в странах, с которыми Украиной не заключены договоры о социальном обеспечении, или находятся за рубежом в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста", - отмечается в сообщении.

Кроме того добавляется, что правительство разрешило предоставлять жилищные субсидии на общих основаниях лицам, которые приобрели право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии, в частности, путем наследования, и лицам, которые не имеют доходов и в соответствии с законодательством освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Стоит заметить, сегодня жилищная субсидия им может назначаться только по решению комиссии.

Среди прочего расширен перечень каналов информационного взаимодействия между АТ ,,Ощадбанк” и получателями льгот и жилищных субсидий путем использования мессенджеров и установлен порядок возврата излишне (ошибочно) выплаченных гражданам льгот и жилищных субсидий в денежной безналичной форме.

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Ранее сообщалось, что размер жилищных субсидий на период отопительного сезона значительно возрастает. Документы для получения госпомощи можно оформить онлайн.