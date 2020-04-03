Кабмин определил перечень лиц, которые нуждаются в самоизоляции

В определенных случаях лицам на самоизоляции разрешено ходить в магазин и аптеку

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Кабинет министров Украины определил перечень лиц, которые требуют соблюдения режима самоизоляции. Об этом говорится в постановлении правительства № 255 от 2 апреля.

Согласно документу, лицами, которые нуждаются в самоизоляции, являются:

лица, которые имели контакт с больным COVID-19, кроме лиц, которые находились в средствах индивидуальной защиты в связи с выполнением служебных обязанностей;

лица, в отношении которых есть подозрение на инфицирование, или лица, которые болеют COVID-19 и не требуют госпитализации;

лица, которые достигли 60-летнего возраста, кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры.

Как отмечается, лица, которые нуждаются в самоизоляции, обязаны постоянно находиться в определенном ими месте самоизоляции, воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают.

В то же время, если у человека на самоизоляции (кроме больных COVID-19), нет родственников или знакомых, которые могли бы о них позаботиться, то им разрешается посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более чем 2 километра от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок без клапана выдоха. Также таким лицам разрешается дважды в день выгул домашних животных.

Напомним, с начала карантина сотрудники Национальной полиции за нарушение самоизоляции составили 153 административных протокола.