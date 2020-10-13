Кабмин ограничил время роботы ресторанов и кафе
Ограничения не распространяются на работу адресной доставки и заказов на вынос
Кабинет министров Украины запретил работу ресторанов и других заведений общественного питания с 22:00 до 7:00. Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания правительства.
"Предлагается ввести ограничение на работу ресторанов и других заведений, не позднее 22 часов даже в "зеленом" уровне", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам министра, эти ограничения не распространяются на работу адресной доставки и заказов на вынос.
Кроме того, министры поручили Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей усилить госконтроль над осуществлением санитарного законодательства и противоэпидемических мер субъектами хозяйствования.
Напомним, Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря и ужесточил карантинные ограничения, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом COVID-19.