Кабмин ограничил время роботы ресторанов и кафе

Фото из открытых источников

Ограничения не распространяются на работу адресной доставки и заказов на вынос

Кабинет министров Украины запретил работу ресторанов и других заведений общественного питания с 22:00 до 7:00. Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания правительства.

"Предлагается ввести ограничение на работу ресторанов и других заведений, не позднее 22 часов даже в "зеленом" уровне", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, эти ограничения не распространяются на работу адресной доставки и заказов на вынос.

Кроме того, министры поручили Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей усилить госконтроль над осуществлением санитарного законодательства и противоэпидемических мер субъектами хозяйствования.

Новости по теме: ВОЗ предостерегла мир от заражения коронавирусом для выработки коллективного иммунитета

Напомним, Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря и ужесточил карантинные ограничения, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом COVID-19.