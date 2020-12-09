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Кабмин одобрил стипендии для молодых писателей и художников: Кто и сколько получит

Фото из открытых источников

Выплаты начнут осуществлять с 1 января 2021 года

На заседании 9 декабря Кабинет министров согласовал выделение 6,999 миллиона гривен для выплаты стипендий президента Украины 194 молодым писателям и художникам. Об этом сообщают Vesti.ua.

Как отмечается, выплаты президентских стипендий для молодых писателей и художников в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового искусства и киноискусства будут осуществляться с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

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Согласно проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" размер стипендии составит один прожиточный минимум для трудоспособных лиц:

  • с 1 января - 2270 грн;
  • с 1 июля - 2379 грн;
  • с 1 декабря - 2481 грн.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.

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