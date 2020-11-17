Кабмин обязали за неделю предупреждать граждан об усилении карантина

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Теперь правительство также должно заблаговременно подавать в ВРУ программу предоставления льгот и поддержки населения и бизнеса

На заседании 17 ноября Верховная Рада приняла в целом законопроект №4320, обязывающий Кабинет министров в случае усиления карантина обнародовать соответствующее решение за семь дней до его вступления в силу, информировать о мерах поддержки бизнеса, а также за неделю просить парламент финансировать их. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВРУ.

Как отмечается, проект постановления поддержали 303 народных депутата. Документ предусматривает своевременное информирование Кабмином граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению.

Теперь при введении на всей территории Украины или в отдельном регионе определенных карантинных запретов правительство должно:

1) вводить на соответствующей территории более одного из указанных мероприятий исключительно при условии обнародования соответствующего решения об этом не позднее чем за 7 календарных дней до начала их действия;

2) не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мер проинформировать о программах (мерах), которые будут введены (приняты) для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования, в частности по организации перевозок работников к месту работы и в обратном направлении;

3) не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мероприятий внести в Верховную Раду Украины проект Закона Украины относительно предоставления государственной поддержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые испытывают негативных последствий в связи с усилением противоэпидемических мероприятий.

В законопроекте указано, что речь идет о запрете:

регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;

посещения учебных заведений соискателями образования;

прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере культуры;

приема посетителей в кинотеатрах;

приема посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т. п);

приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;

приема посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

покидать места своего проживания для предотвращения распространения COVID-19.

Напомним, ранее Верховная Рада не смогла принять постановление об отмене "карантина выходного дня".