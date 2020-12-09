Кабмин обнародовал условия и сроки вступительной кампании в 2021 году

Фото из открытых источников

Условия приема были зарегистрированы в Министерстве юстиции, вскоре они вступят в силу

В правительстве заявили, что основной этап вступительной кампании планируют провести в июле 2021 года, а также рассказали, каких инноваций следует ждать абитуриентам. Об этом сообщает "Урядовий портал".

Согласно сообщению, регистрация электронных кабинетов и загрузка к ним документов будет начинаться 1 июля, а прием заявлений и документов – 14 июля. Заканчивается подача заявлений в 18:00 23 июля – для тех, кто поступает только по сертификатам ВНО, и в 18:00 16 июля – для лиц, которые поступают на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.

Следует заметить, что в следующем году будут значительно расширены возможности использования электронного кабинета абитуриента. Так подавать электронные заявления смогут поступающие, которые планируют продолжить обучение после получения ОКР младшего специалиста (при условии наличия сертификатов ВНО).

Также предусматривается возможность выполнения требований к зачислению через электронный кабинет с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) поступающего. Это позволит значительно упростить процесс подачи оригиналов документов и уменьшит очереди в приемных комиссиях летом.

Новости по теме: В Украине абитуриентов из ОРДЛО и Крыма хотят бесплатно готовить к поступлению

Кроме этого, в 2021 году будет установлено ограничение количества заявлений, которые абитуриенты смогут подать на небюджетные конкурсные предложения (контракт) – в целом не более чем 30 заявлений.

Заявления тех поступающих, которые зачислены на бюджет, будут автоматически исключены на все остальные конкурсные предложения за исключением случаев, когда поступающий сам изъявит желание их оставить.

Что касается поступления на магистратуру, то новые условия приема вводят весовые коэффициенты для придания большего веса профессиональному вступительному испытанию. Теперь заведение сможет увеличить вес балла за профессиональное испытание, оставив на экзамен по иностранному языку минимум 25%.

Новости по теме: В Украине выпускников школ в следующем году могут освободить от сдачи ГИА в форме ВНО

Напомним, ранее стало известно, что вскоре украинские выпускники могут сдавать дополнительные тесты внешнего независимого оценивания на платной основе.