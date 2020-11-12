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Кабмин обнародовал постановление о "карантине выходного дня"

Фото из открытых источников

Ограничения будут действовать с 14 до 30 ноября

Кабинет министров обнародовал текст постановления № 1100 от 11 ноября 2020 г. "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 г. № 641", регулирующего введение "карантина выходного дня". Соответствующий документ обнародовал "Урядовий портал".

Как указано в постановлении, в период с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 г. до 30 ноября 2020 г. запрещается:

1) прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов навынос;

2) прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

3) прием посетителей в других заведениях развлекательной деятельности;

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4) прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме:

  • торговли продуктами питания на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами;
  • осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельности операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;
  • торговой деятельности с осуществлением адресной доставки заказов;

5) деятельность учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы субъектов хозяйствования, связанной с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадки) посторонних лиц и использование персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), приобщенным к производству аудиовизуального произведения, респираторов или защитных масок, в том числе изготовленных самостоятельно. Деятельность субъектов хозяйствования, связанная с производством аудиовизуальных произведений, не является массовым мероприятием;

6) прием посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

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Напомним, накануне городской глава Львова Андрей Садовый выступил против введения в Украине "карантина выходного дня" и заявил, что во Львове такое решение правительства поддерживать не будут.

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