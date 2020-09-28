Кабмин не планирует вносить изменения в режим работы общественного транспорта во время карантина, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

Решение перевозчиков брать большее количество людей в салон, чем это разрешено, является безответственным, подчеркивает министр

Кабмин не намерен вносить изменения в режим работы общественного транспорта в период карантина в части количества пассажиров, которые могут находиться в салоне. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

Он напомнил, что в период действия карантина количество пассажиров, которые могут перевозится в общественном транспорте, ограничено количеством сидячих мест.

"Эти правила Общие на всей территории страны. Они не менялись, не меняются и не планируются меняться", - сообщил министр.

Степанов назвал решение перевозчиков и органов местного самоуправления брать большее количество пассажиров безответственным и обвинил их в равнодушии к здоровью украинцев.

По его словам, транспорт в период эпидемии является одним из мест повышенного риска заражения из-за пребывания большого количества людей в замкнутом пространстве.

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Напомним, с начала пандемии в Украине зафиксировали 201 305 случаев COVID-19, из них 3996 летальных, а побороть болезнь смогли 88 453 человека.