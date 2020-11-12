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Кабмин назвал условия работы школ и детсадов во время карантина

Фото из открытых источников

Школы и садики запрещено посещать, если 50 % учеников и персонала находятся на карантине

Учреждения среднего образования и детские сады могут работать во время карантина, если в них более 50% учащихся и персонала не пошли на самоизоляцию. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины.

В частности, учреждения дошкольного, общего среднего, внешкольного, спортивного и специализированного художественного образования запрещено посещать, если 50% учащихся и персонала находятся на карантине.

В то же время запрет будет распространяться на посещение других образовательных учреждений группами более 20 человек.

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Напомним, в середине октября Кабинет министров рекомендовал начать каникулы в украинских школах с 15 октября, а также перейти на дистанционное обучение в учреждениях высшего образования и профтехах до 15 ноября.

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