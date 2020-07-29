Кабмин назначил пенсионерам 685 гривен ежемесячной помощи: Кто может получить

Ежемесячная помощь составит 685 гривен Фото с открытых источников

Помощь могут получить пенсионеры от 80 лет, которые потеряли работоспособность

В среду, 29 июля, Кабинет министров Украины установил порядок выплаты ежемесячной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 лет. Об этом сообщает Укринформ.

Так, пожилые лица, потерявшие трудоспособность и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, дополнительно будут получать выплаты в размере 40 процентов прожиточного минимума. То есть, сумма выплат составит 685 гривен.

Отмечается, что помощь будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года. Для ее начисления будет произведен перерасчет.

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Напомним, 2 июня Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

Документ предусматривает предоставление помощи одинокими лицами, которые достигли 80-летнего возраста, и которые по заключению врачебно-консультативной комиссии требуют постоянного постороннего ухода и получают пенсию согласно законам Украины "О общеобязательном государственном пенсионном страховании" или "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".