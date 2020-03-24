Кабмин намерен ввести ограничение на пребывание в комнатах отелей и хостелов не более 2 человек

Денис Шмигаль Правительственный портал

Исключение будет предусмотрено только для семей

Кабинет Министров намерен ввести ограничение на пребывание не более двух человек в комнатах гостиниц и хостелов на время карантина. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Facebook.

По его словам, разработать такой документ он поручил в понедельник на внеочередном заседании правительства.

Исключение будет предусмотрено только для семей.

Также он утверждает, что поручил подготовить проекты решений по упрощению доступа к получению пенсий, разработать механизм запрета отключения электроэнергии и начисления пени за задолженность для частных потребителей.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал запрет на отключение электроэнергии на время карантина.

Также глава государства обещал выплаты помощи людям, которые были сокращены из-за карантина.