Кабмин изменил порядок пересечения КПВВ с Крымом: Кому не нужна самоизоляция

КПВВ на админгранице с Крымом Фото из открытых источников

Соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем заседании

Кабинет министров внес изменения в порядок пересечения КПВВ на административной границе с оккупированным Крымом. Отныне самоизоляция не обязательна в случае получения отрицательного результата теста ПЦР. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Самоизоляция не обязательна в случае получения отрицательного результата теста ПЦР. Соответствующее решение принято правительством сегодня, 12 августа", - указано в сообщении.

Также упрощены правила пересечения КПВВ абитуриентам со временно оккупированных территорий: им не нужно проходить обязательную самоизоляцию.

Таким образом, отныне пересечь КПВВ могут граждане Украины и члены их семей (без разрешения главы Госпогранслужбы и согласования Минреинтеграции) при условии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или при условии соблюдения условий самоизоляции в течение 14 дней с использованием электронного сервиса "Дій вдома":

место жительства которых зарегистрировано на подконтрольной Украине территории при выезде со временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя;

место проживания которых зарегистрировано в Крыму или Севастополе при въезде на временно оккупированную территорию полуострова;

в случае, если пересечение осуществляется для защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, которые выезжают со временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества.

Кроме того, действующим остается перечень разрешенных гуманитарных оснований пересечения КПВВ на админгранице с Крымом.

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Напомним, Украина проработает рекомендации Международного комитета Красного Креста (МККК) по упрощению режима прохождения КПВВ на линии разграничения на востоке Украины для наиболее уязвимых слоев населения.